Visite de l’École des Métiers de l’Accompagnement de la Personne (EMAP)

Présentation de l’EMAP

L’École des Métiers d’Accompagnement de la Personne (EMAP) est une association loi 1901 créée en 2002, son siège social, de même que ses locaux se situent à Saint-Pierre.L’EMAP a pour objet de créer et gérer des dispositifs d’information, de formation, de conseil et de recherche au service de la professionnalisation des activités, des personnes et des organisations du domaine social et de la santé. L’association accompagne les personnes dans leur parcours de professionnalisation et au sein des formations de tous niveaux, y compris des formations supérieures dans les domaines social, sanitaire et médico-social.L’association assure depuis 2006 pour le compte de la Région, les formations sociales et depuis 2012, elle offre la formation en psychomotricité.En 2018 l’EMAP a également participé au PIC à travers la mise en oeuvre de 3 actions de formations.Par ailleurs, profitant de la création d’un service de restauration sur site, l’EMAP a développé des projets d’expérimentation pédagogiques relevant de l’Economie Sociales et Solidaire. Pour cela l’EMAP s’est inscrit en tant que porteur d’un Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE), validé en mars 2017 par le Ministère de l’Outre-Mer. Des financements externes (Ministère, associations, ...) ont complété l’accompagnement de la Collectivité (interventions Région limitées à la restauration des apprenants et personnels). Les premières activités liées au PTCE sont la restauration, la transformation alimentaire et la vente en circuit court sous forme d’Entreprise d’Insertion.L’EMAP est aujourd’hui structurée en deux départements soit le département "formation tout au long de la vie" avec des formations réalisées entre autres pour le compte de la Région et le département "développement local et inclusion social" dans le cadre du PTCE.Site internet : emap.re Facebook : lien facebook