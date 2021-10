Visite de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture (ENSAM) au Port

L’ENSAM a 33 ans. Jusqu’alors sur Saint-Denis, l’école s’installe sur le Port en 2002.

L’enseignement dispensé comprend la Licence, le Master, la HMONP (session 1 année sur 2), et la formation professionnelle. L’école accueille cette année 184 étudiants et 7 personnels administratifs et 40 professeurs.



La Région Réunion ambitionne de concourir à l’amélioration de nos savoir-faire, anticiper nos besoins en formation, développer la recherche locale et concentrer dans un même lieu les intelligences afin de créer des dynamiques : tout cela fait partie des enjeux aujourd’hui de notre territoire.



« Notre projet pédagogique s’appuie sur l’architecture ville et territoire en milieu tropical. »

Pierre ROSIER, Directeur de l’ENSAM

« L’architecture marque un paysage. Une architecture c’est le bâtiment, mais c’est aussi le paysage. Je souhaite voir émerger des projets qui prennent en compte non seulement la qualité des bâtiments ou des ouvrages d’art mais aussi et surtout son intégration sur la beauté de notre territoire. »

Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion