Visite de communes : Les chantiers et projets à Saint-Leu

La Ville de Saint-Leu a connu un développement conséquent, des investissements importants pour répondre notamment aux besoins d’une population grandissante, signe de son attractivité croissante. Aussi s’agit-il de mieux penser les réalisations de la Ville, porter une ambition forte pour le territoire mais avec des projets réalisables, afin de répondre aux attentes des administrés.



Le nouveau projet d’aménagement et de développement durable de la Ville de Saint-leu a été construit via trois filtres : l’humain, l’écologie et l’authenticité, et basé sur deux axes structurants que sont l’amélioration qualitative du quotidien des Saint-Leusiennes et Saint-Leusiens et la construction de la ville de demain avec une vision harmonieuse.



Cela a induit la nécessité d’une action municipale centrée sur l’essentiel et d’une co-construction avec les partenaires indispensables des collectivités.



C’est dans ce cadre que la Région Réunion accompagne avec son programme PRR (Plan de Relance Régional) notamment, les projets identifiés dans le cadre des dispositifs régionaux. A l'occasion de visites de terrain, le Président de la Région Réunion, Didier Robert, a ainsi signé ce jeudi 5 novembre une convention avec le Maire de Saint-Leu, Bruno Domen, afin de renforcer l’attractivité et le rayonnement régional de la ville tout en répondant aux besoins en proximité de la population.



Comme le souligne Bruno Domen : « quand deux collectivités font le choix intelligent de travailler ensemble au profit de la population, cela donne des projets intéressants... Nous posons ici les jalons d'une collaboration institutionnelle cohérente et durable pour l'intérêt des Saint-Leusiennes et Saint- Leusiens ».



Didier Robert, Président de la Région Réunion, précise ainsi que « dans le contexte de nécessaire relance que nous connaissons aujourd’hui à La Réunion, nous devons en tant qu’élus rechercher la cohérence de l’action publique, et même une forme de solidarité. Au-delà de la question des financements, cet accord-cadre pose les bases d’un accompagnement réciproque, d’un travail en bonne intelligence entre la commune et la Région, dans l’objectif de mener une action efficace. C’est ce qu’attendent de nous les citoyens. »



Ainsi le partenariat entre les deux collectivités porte plus particulièrement à :

1 / Fluidifier et sécuriser la circulation sur le territoire de Saint-Leu en traversée d’agglomération et en coordination avec les projets d’aménagements et de développement, en particulier économique : aménagement du rond-point en entrée de ville nord, amélioration du parking de Kélonia, modernisation du centre-ville, aménagement du Grand Stella, aménagement du projet Saint-Leu Océan, restructuration des infrastructures du Port...

2 / Accompagner la ville de Saint-Leu, dans la construction et l’aménagement d’équipements publics de proximité et de ses infrastructures, qui apportent notamment des réponses aux enjeux environnementaux : réaménagement de l'aire de pique-nique de Bois de Nèfles, réfection de la toiture de la maison de justice et du droit de Saint-Leu, revêtement de gazon synthétique dans les écoles maternelles Mario Hoarau-Elie-Stella, équipement des écoles du bas de la commune en climatisation solaire, sécurisation aux abords de l'école des Camélias - Tranche 2...



3 / Favoriser le développement des activités culturelles et sportives sur la ville à partir des structures et équipements existant : réhabilitation du gymnase et de la salle des fêtes de la Chaloupe, remplacement de l'éclairage du stade de Saint-Leu centre, couverture du boulodrome de la Chaloupe, réhabilitation de la bibliothèque de Piton, équipements sportifs de pleine nature à Stella, réhabilitation de la base nautique, construction d'équipements de Street Work Out...



Les projets inscrits dans cette convention représentent plus de 30 millions d'euros en volume d'opérations.



