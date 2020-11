Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Visite de commune : Saint-Joseph Le Président de la Région, Didier ROBERT et le Maire de la ville, Patrick LEBRETON signent une convention partenariale





Au programme :

visite de la salle de réception de la Croisée

rencontre avec les commerce du centre-ville

visite de la route nationale 2 / contournante

visite de la maison de veillée de Vincendo.



Cette visite a été marquée par la signature d’une convention partenariale entre la Mairie de Saint-Joseph et la Région Réunion.

Une convention qui fixe clairement les engagements pour permettre d’inscrire un véritable programme de développement renforcé et solidaire sur des thématiques essentielles pour le développement de la commune et du territoire plus globalement.



« Je remercie Monsieur Le Maire pour son accueil. Il y a un vrai travail de fonds mené ici. Nombre d’investissements importants sont portés par la commune et nous-mêmes en privilégiant la cohérence de l’action publique. Nous sommes dans le temps de l’action, de l’intérêt général. Aujourd’hui, Saint- Joseph s’affirme comme une ville dynamique. La commune dispose d’atouts exceptionnels, notamment touristiques, qu’il faut continuer à développer. Nous réussirons ensemble » a souligné le Président de Région.

Didier ROBERT, Président de la Région, s’est rendu ce jour à Saint-Joseph dans le cadre du programme des visites de commune et la mise en œuvre du Plan de Relance Régional. Le président a été accueilli par le maire, Patrick LEBRETON qui a exposé les projets et les partenariats.visite de la salle de réception de la Croiséerencontre avec les commerce du centre-villevisite de la route nationale 2 / contournantevisite de la maison de veillée de Vincendo.Cette visite a été marquée par la signature d’une convention partenariale entre la Mairie de Saint-Joseph et la Région Réunion.Une convention qui fixe clairement les engagements pour permettre d’inscrire un véritable programme de développement renforcé et solidaire sur des thématiques essentielles pour le développement de la commune et du territoire plus globalement.« Je remercie Monsieur Le Maire pour son accueil. Il y a un vrai travail de fonds mené ici. Nombre d’investissements importants sont portés par la commune et nous-mêmes en privilégiant la cohérence de l’action publique. Nous sommes dans le temps de l’action, de l’intérêt général. Aujourd’hui, Saint- Joseph s’affirme comme une ville dynamique. La commune dispose d’atouts exceptionnels, notamment touristiques, qu’il faut continuer à développer. Nous réussirons ensemble » a souligné le Président de Région.





Fluidifier et sécuriser la circulation sur le territoire de Saint-Joseph en traversée d’agglomération et en coordination avec les projets d’aménagements et de développement, en particulier économique et touristique,

Accompagner la Ville de Saint-Joseph dans la construction, la sécurisation et l’aménagement d’équipements publics de proximité,

Soutenir et promouvoir les actions autour du développement durable dans les domaines de la décarbonations et du numérique.



« Je me félicite de la convention partenariale que nous signons, elle permettra à Saint-Joseph d’accentuer son développement. L’ambition que nous portons vise à l’amélioration du cadre et de la qualité de vie. Elle se construit autour d’un nouvel aménagement pour notre ville. » a précisé Patrick LEBRETON, Maire de Saint-Joseph



Le Président de Région et le Maire ont ainsi pu aborder les projets en cours et futurs pour la ville. Didier ROBERT a souligné « Sur la question de la contournante, c’est un projet réglé. La Région Réunion a décidé la finalisation de cet axe stratégique pour Saint-Joseph. Il reste 1,8 km. C’est une priorité pour la ville et pour la collectivité. Nous allons, avec vous, mettre en place une réflexion portée sur l’aménagement de la RN2 et la réappropriation du centre-ville. Nous interviendrons en concertation là encore sur la question des radiers sur la ville de Saint-Joseph avec leur suppression et la sécurisation des axes. »

Le partenariat officialisé ce jour entre le Président de Région et le Maire de Saint-Joseph vise particulièrement à :Fluidifier et sécuriser la circulation sur le territoire de Saint-Joseph en traversée d’agglomération et en coordination avec les projets d’aménagements et de développement, en particulier économique et touristique,Accompagner la Ville de Saint-Joseph dans la construction, la sécurisation et l’aménagement d’équipements publics de proximité,Soutenir et promouvoir les actions autour du développement durable dans les domaines de la décarbonations et du numérique.« Je me félicite de la convention partenariale que nous signons, elle permettra à Saint-Joseph d’accentuer son développement. L’ambition que nous portons vise à l’amélioration du cadre et de la qualité de vie. Elle se construit autour d’un nouvel aménagement pour notre ville. » a précisé Patrick LEBRETON, Maire de Saint-JosephLe Président de Région et le Maire ont ainsi pu aborder les projets en cours et futurs pour la ville. Didier ROBERT a souligné « Sur la question de la contournante, c’est un projet réglé. La Région Réunion a décidé la finalisation de cet axe stratégique pour Saint-Joseph. Il reste 1,8 km. C’est une priorité pour la ville et pour la collectivité. Nous allons, avec vous, mettre en place une réflexion portée sur l’aménagement de la RN2 et la réappropriation du centre-ville. Nous interviendrons en concertation là encore sur la question des radiers sur la ville de Saint-Joseph avec leur suppression et la sécurisation des axes. »





Dans la même rubrique : < > La Région Réunion partenaire du Sakifo ! Accord décisif Région Réunion / EDF / Albioma pour un mix 100% électrique en 2023 à la Réunion