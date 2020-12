Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Visite de commune : Les Avirons La Région inaugure son antenne de proximité des Avirons et signe une convention avec la commune.





La Région s’est engagée depuis plusieurs années dans une démarche de proximité qui se traduit notamment par l’ouverture d’antennes et de services décentralisés dans différentes communes de l’île. Cette démarche permet ainsi de mieux informer sur l’action publique, donner accès avec une plus grande équité aux dispositifs et ainsi mieux accompagner les Réunionnais dans leurs diverses démarches qui concernent les compétences ou les orientations régionales.



Ainsi, 3 agents accueilleront les habitants des Avirons du lundi au vendredi. Un agent d’accueil et deux agents polyvalents réceptionneront les usagers pour l’information générale, et les demandes comme la continuité territoriale, les bourses aux étudiants ou encore les différentes aides de parcours individuels.



Localisation de l’annexe : 6 bis avenue du Général De Gaulle 97425 LES AVIRONS

Horaires d’ouverture au Public : du lundi au vendredi de 8h00 à 16h00 en journée continue et le vendredi de 7h30 à 15h00.



L’annexe des Avirons sera rattachée à l’antenne sud de la Région située à Saint-Pierre qui enregistre une forte demande des aides de la collectivité, notamment la continuité territoriale. En effet, l’antenne Sud a délivré, avec ses annexes rattachées (Saint-Joseph, Le Tampon, le CPOI) plus de 38 % des bons de continuité territoriale au niveau départemental.



L’ouverture de cette annexe aux Avirons vient ainsi répondre à une attente des usagers de la commune et profitera également à ceux issus des secteurs limitrophes du sud comme l’Étang-Salé, Le Plate et Piton Saint-Leu.



À l’occasion de cette visite de commune, le Président de Région et le Maire ont également signé une convention partenariale pour le développement de la ville qui s’inscrit pleinement dans le plan de relance régionale Local Lé Vital.



La convention signée ce 3 décembre vient confirmer les engagements des deux collectivités sur des thématiques essentielles. En effet, en prenant en considération les différentes forces et faiblesses du territoire, la municipalité des Avirons et la Région Réunion ambitionnent de renforcer l’attractivité et le rayonnement régional de la Ville tout en répondant aux besoins en proximité de la population.



La collectivité régionale a accompagné la commune pour ses différents projets éducatifs, culturels, économiques ou encore touristiques depuis 2010 à hauteur de 23,8 millions d’euros et le partenariat officialisé ce jour entre le Président de Région et le Maire des Avirons vise principalement à :



Réunir les conditions pour impulser et développer l’attractivité économique du territoire, notamment en favorisant les projets d’aménagements et de développement, en particulier économique,

Accompagner la ville dans la construction et l’aménagement d’équipements publics de proximité et de ses infrastructures,

Procéder aux acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des projets

Faciliter l’acquisition des équipements nécessaires à la démarche développement durable



En complémentarité de l’accompagnement de la Région à la commune, la collectivité poursuit ses projets sur le territoire des Avirons dans une démarche de développement global du territoire. À titre d’exemple : le déploiement du Très Haut débit aux Avirons, faisant partie des six zones blanches de l’île, délaissée par les opérateurs afin d’assurer un égal accès à internet pour tous et faire de La Réunion un territoire 100 % fibré à l’horizon 2022.



Par ailleurs, afin d’encourager la pratique du vélo, la collectivité continue à déployer la Voie Vélo Régionale. L’objectif à terme étant permettre le tour de l’île sur des aménagements sécurisés (pistes cyclables). La Ville des Avirons étant déjà dotée de la Voie Vélo Régionale, la collectivité travaillera avec la commune afin d’étudier les différentes extensions de la Voie Vélo sur l’ensemble du territoire sud et assurer ainsi une bonne complémentarité.



« Cette convention est le fruit d’une vraie démarche de solidarité et de cohérence entre les communes, entre les collectivités pour être certains que nous arrivions à poser un projet global pour le territoire qui soit le plus cohérent possible. C’est lorsque nous arrivons à trouver l’équilibre que nous sommes dans l’efficacité pour notre île. »

Didier ROBERT, Président de la Région Réunion



« Il est urgent de relancer l’économie locale et la signature de cette convention s’inscrit dans cette démarche. Je remercie le Président de nous accompagner en mobilisant les moyens nécessaires. La commune ne peut se développer sans recevoir les soutiens de ses partenaires et je sais que le Président de Région saura nous accompagner au mieux pour que la commune atteigne ses objectifs. »

