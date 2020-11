Visite de commune : Étang-Salé

Le futur lycée hôtelier de l’Étang-Salé

La Région, par sa compétence en matière de construction et d’entretien des lycées, a voté la construction d’un nouveau lycée entre Saint-Leu et Saint-Pierre. La collectivité a ainsi acté la construction d’un lycée tourné vers les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme sur la commune de l’Étang Salé.La réalisation de ce futur lycée permettra de former les jeunes Réunionnais à un large choix de métiers autour du tourisme, en voie générale, technologique et du CAP au BTS et viendra également désengorger les lycées du sud – sud/ouest : Saint-Louis (Antoine Roussin et Jean Joly), Les Avirons (Antoine de Saint-Exupéry) et Saint-Leu (Stella) pour accueillir les élèves dans les meilleures conditions.Le futur lycée aura une capacité d’accueil maximale de 940 élèves répartis au sein des formations suivantes :pour la voie professionnelle :> 4 CAP> 2 BAC PRO> 1 BTS> 1 Mise à Niveau (MAN)- pour la voie générale et technologique :> seconde générale et Technologique> première générale et technologique> terminale générale et technologique.