Visite de chantier du Pont suspendu de la Rivière de l’Est

Ce vendredi 5 août 2022, le Sous-Préfet de Saint-Benoît, Mickaël MATHAUX, la Directrice de la DAC-OI, Marie-Jo LO-THONG, les Vice-Présidents Jacques TÉCHER et Patrice BOULEVART, ainsi que les Conseillers Régionaux Anne CHANE-KAYE-BONE et Fabrice HOARAU ont participé à la visite du chantier de réhabilitation du Pont Suspendu de la Rivière de l’Est.



Pour réaliser cette opération de réhabilitation, les ingénieurs se sont basés sur les documents de l’époque et notamment ceux réalisés par l’ingénieur ARNODIN. Toutes les pièces sont démontées et remplacées par du neuf, sauf pour le garde-corps. A terme, le pont va accueillir un tablier en bois épais. Le pont sera ouvert aux piétons et aux cyclistes. La fin des travaux est prévue pour août 2023.



Pour Marie-Jo LO-THONG, « ce pont suspendu est un patrimoine routier et humain, une histoire de La Réunion. »



« L’objectif est de rénover le patrimoine de notre île, valoriser le joyau de l’Est et de La Réunion, » souligne Mickaël MATHAUX, Sous-Préfet de Saint-Benoît.



Le Conseiller Régional Fabrice HOARAU nous parle d’un « chantier incroyable. »Pour Anne CHANE-KAYE-BONE, « c’est un site touristique majeur pour l’Est de l’île avec une vue magnifique sur la rivière de l’Est. Ce nouveau pont est un joyau dans un écrin de verdure. La Région Réunion portera une attention particulière à l’aménagement paysager autour du pont. On a hâte d’être à l’inauguration et de faire découvrir aux Réunionnais l’histoire du pont de la rivière de l’Est. »



Patrice BOULEVART est heureux de visiter le chantier du pont de la rivière de l’Est, « patrimoine de La Réunion et symbole du territoire de l’Est. C’est une vraie joie de découvrir l’avancée du chantier. Je suis fier de voir que demain, ce pont sera l’emblème de la mobilité durable, puisqu’il sera doté d’une piste cyclable et d’un accès piéton. Comme on dit : La Rényon y avans ! »



Enfin, Jacques TECHER, délégué aux travaux et aux routes, nous fait part de son « agréable surprise de découvrir avec autant d’émotions un chantier engagé par la Région et financé par l’Etat. On a eu raison de sauver et de sauvegarder ce patrimoine, un véritable témoin de l’histoire de notre île. C’est un oeuvre d’art majestueux. Il est important que nos ingénieurs d’aujourd’hui s’inspirent des technicités d’hier, qui prouvent là encore leur solidité et leur complexité, avec une sensation sans commune mesure. Enfin, c’est également utile pour nous, élus, de visiter ces chantiers. Cela nous permet une meilleure compréhension sur tous les enjeux de ces structures, avec une vue directe sur le terrain. »