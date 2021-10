Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Visite de chantier de la Nouvelle Route du Littoral Ce mercredi 6 octobre, la Présidente de la Région Réunion ainsi qu’une délégation d’élus régionaux se sont rendues sur le chantier de la Nouvelle Route du Littoral. Au programme, 3 arrêts, un du côté de la Digue de Saint-Denis, l’autre sur le Grand Viaduc et le dernier au niveau du raccordement de la Grande Chaloupe.

La Nouvelle Route du Littoral est un axe de 12km de long, qui s’éloigne de la falaise du Littoral. Le but est de prévenir des chutes de blocs et de ne plus subir les conséquences des fortes pluies (basculement à répétition ou encore fermeture).

2,5 km de route restent à construire entre la Grande Chaloupe et La Possession.

Une Assemblée Plénière est attendue le 27 octobre prochain afin de définir les conditions de reprise du chantier.



775 blocs d’accropodes vont être replacés. Cela nécessite la manipulation de plus de 2000 blocs.



Le coût sera pris en charge par les entreprises. L’ouverture de l’axe entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe est donc décalée le temps des travaux.



" Tous les Réunionnais.es sont curieux.ses.

La Nouvelle Route du Littoral est nécessaire pour La Réunion.

La Région Réunion assure les intérêts des Réunionnais. C’est pour cela, que se tiendra le 27 octobre une Assemblée Plénière spécialement dédiée à la NRL. Un point le plus complet possible sera fait dans la plus grande transparence. Nous aurons un langage de vérité, de responsabilité.

Cette visite de chantier nous a permis de voir l’ampleur et la complexité des travaux réalisés. C’est un ouvrage remarquable. Et nous mesurons toutes les difficultés et tout le travail, qu’il reste encore à faire.

Nous sommes conscients de l’attente des Réunionnais.es. Moi-même, je veux rouler sur cette route. "

Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion







