Visite de Sébastien Lecornu, Secrétaire d’État auprès du Ministère de la transition écologique et solidaire





Cette visite s’est orientée vers 2 thématiques : les énergies renouvelables et l’aménagement du territoire. Une réunion de travail sur la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) s’est tenue au Conseil Régional ce mardi 5 juin. Cette réunion a été suivi d’une visite de terrain avec une présentation de l’Écocité du Territoire de la côte Ouest (TCO).

Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) La programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) a pour objectif 100 % d’ENR (énergies renouvelables) en 2030. La PPE vise une répartition en énergie de :

1/3 biomasse

1/3 photovoltaique

1/3 autres dont 20% hydraulique

Les objectifs :

réduction de la demande en consommation électrique

augmenter la part des énergies renouvelables dans la production d’énergie

utilisation d’énergie totalement décarbonnée

favoriser le solaire pour la production de chaleur et d’électricité

Concernant les Fonds Européens (FEDER), 4 nouvelles fiches action ont été créées (35M€ d’investissements)

rénovation de l’éclairage public LED

infrastructure de recharge de véhicules électriques par production solaire

bâtiments tertiaires à énergie positive

installations photovoltaïques en autoconsommation

Présentation de l’Écocité du Territoire de la côte Ouest (TCO) Présentation du projet d’Écocité au siège du TCO

Visite en bus des projets et enjeux de l’Écocité au Port

Visite et inauguration de l’éco-quartier Coeur de ville à La Possession

