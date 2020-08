Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Visite de Sébastien Lecornu : Emmanuel Séraphin réclame un soutien aux acteurs locaux du transport et du tourisme





Dans le cadre de cette réunion, le président du TCO Emmanuel Séraphin a souhaité évoquer deux questions urgentes, directement impactées par la crise sanitaire : le transport et le tourisme.



Sur le volet transport



Le président du TCO réclame un véritable “plan de sauvetage” pour les entreprises de transport. Cela pourrait se traduire par une annulation des cotisations patronales sur la période allant de la fin du confinement jusqu’au 31 décembre 2020.



Emmanuel Séraphin propose également que la perte de recettes prévisible pour les communautés d’agglomération percevant le Versement Mobilité qui va inéluctablement être à la baisse, puisse être compensée par l’État, sous peine d’une réduction de l’offre de mobilité, en contradiction avec les orientations en faveur du transport collectif.



Sur le volet tourisme



Outre



Emmanuel Séraphin émet ainsi la proposition d’une mesure forte, simple et de nature à redonner confiance aux acteurs et à éviter des cessations d’activité : exonérer les entreprises du tourisme de toutes charges fiscales et sociales, en appliquant à ce secteur un régime de véritable zone franche, au-delà des seules dispositions actuellement applicables dans les zones franches globales d’activités.

