Rubrique sponsorisée Visite de Sébastien Lecornu | Emmanuel Séraphin réclame un soutien aux acteurs locaux du transport et du tourisme

Arrivé ce lundi 17 août 2020 dans l’île, le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a rencontré hier les maires et les présidents de la Région et du Département, en présence du Préfet. Au programme de cette rencontre au Conseil départemental, la gestion de la crise sanitaire relative à l’épidémie de Covid-19 qui regagne actuellement du terrain. Par TCO - Publié le Mardi 18 Août 2020 à 12:37 | Lu 150 fois





► Accédez à l’intervention d’Emmanuel Séraphin

Dans le cadre de cette réunion, le président du TCO Emmanuel Séraphin a souhaité évoquer deux questions urgentes, directement impactées par la crise sanitaire : le transport et le tourisme …