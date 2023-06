Visite de Saint-Paul par les CM1 et CM2 de l’école Sainte-Bernadette à Bellemène

L’objectif de cette sortie était de permettre aux jeunes élèves de mieux appréhender le fonctionnement de la Mairie de Saint-Paul et de découvrir les compétences de cette institution à travers la visite des lieux emblématiques de la ville. Cette initiative pédagogique s’est révélée être un véritable tremplin pour leur future entrée en 6ème.

L’événement a été marqué par la présence des élus Salim NANA IBRAHIM et Nila RADAKICHENIN, qui ont joué un rôle clé en tant qu’intervenants lors de cette visite. Ils ont su captiver l’attention des élèves en leur expliquant de manière interactive le rôle essentiel de l’échelon communal et les actions concrètes entreprises par la mairie pour améliorer le quotidien des habitants de Saint-Paul. Grâce à ces échanges, les jeunes ont pris conscience de l’importance de leur participation citoyenne et ont développé leur sens civique. En parcourant les lieux emblématiques et historiques de la ville, les élèves ont pu constater de visu les réalisations de la municipalité. Cette immersion dans la vie locale leur a permis de prendre conscience de l’impact positif de ces initiatives sur la qualité de vie des habitants de Saint-Paul.

Cette visite a ainsi éveillé la curiosité des jeunes sur des questions de société et a montré l’importance d’un échelon de proximité. La Mairie de Saint-Paul était heureuse de les accueillir et de soutenir de tels projets.