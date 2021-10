Visite de Roselyne Bachelot, Ministre de la Culture : communiqué de Patrice Selly

« L’Est est une terre de culture !



Sur l’ensemble du territoire de la CIREST, des comédiens, des danseurs, des musiciens, des écrivains, des intermittents du spectacle, des bénévoles se battent quotidiennement pour célébrer et faire vivre la culture…notre culture.



Saviez-vous que le Théâtre des Bambous, à St Benoît, a été le premier théâtre de France à ouvrir ses portes après le confinement ?



Saviez-vous que ce vendredi 29 octobre, la CIREST modifiera ses statuts afin de pouvoir soutenir le spectacle vivant sur tout son territoire ?



Le patrimoine culturel matériel et immatériel de nos 6 communes est riche et mérite toutes les attentions. Parmi nos zarlor : le Pont de la Rivière de l’Est, la Maison Valliamée à St André…et tant d’autres.



Autant de sites et autant d’acteurs malheureusement ignorés à l’occasion de la visite de Madame la Ministre de la Culture.



Un rendez-vous manqué, mais vous serez toujours la bienvenue, Madame la Ministre, sur le territoire de l’Est…terre de culture et de talents.



Au nom de la CIREST et de tous nos acteurs culturels… »



Patrice SELLY