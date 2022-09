Politique Visite de Pap Ndiaye : Les dossiers portés au ministère par les syndicats

En marge de la visite de Pap Ndiaye à La Réunion. Les syndicats du personnel de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur de l’île doivent échanger ce jeudi avec le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse sur des difficultés particulièrement conséquentes sur le territoire. Par SF - Publié le Jeudi 29 Septembre 2022 à 08:17

En cette dernière journée de visite sur l'île, l’agenda de Pap Ndiaye s’annonce chargé. Le ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse se rend ce matin à l’école de Roche Plate à Mafate où une présentation du projet de rénovation de l’école et un échange avec les élèves et les parents d’élèves est prévu.



Le ministre inaugurera ensuite le collège de Roquefeuil à Saint-Paul, ouvert depuis la rentrée scolaire, avant de se diriger vers le collège Elie Wiesel, à Sainte-Clotilde.









Lors d’un échange en préfecture, le SNALC entend exposer les difficultés liées aux violences dans le milieu scolaire, la souffrance des personnels en interne et en externe. Le syndicat promet d'aborder



La question des réformes en cours et à venir, telles que l'évaluation des établissements, l'innovation en collège ou encore la réforme des lycées généraux et professionnels, devrait également être sur la table de cette dernière journée de visite ministérielle. Les syndicats de l'enseignement comptent bien profiter de cette visite pour confronter le ministère aux problématiques rencontrées quotidiennement par le corps enseignant de l'île.Lors d'un échange en préfecture, le SNALC entend exposer les difficultés liées aux violences dans le milieu scolaire, la souffrance des personnels en interne et en externe. Le syndicat promet d'aborder l'épineuse question des mutations des stagiaires et de soumettre des propositions concrètes. Effectifs, encadrement, inclusion, le syndicat veut aussi souligner les spécificités de l'Académie de La Réunion et cédéisation des assistants d'éducation.La question des réformes en cours et à venir, telles que l'évaluation des établissements, l'innovation en collège ou encore la réforme des lycées généraux et professionnels, devrait également être sur la table de cette dernière journée de visite ministérielle.