Visite de Luc Farré, secrétaire nationale de l’Unsa Fonction Publique

Du 31 octobre au 10 novembre, le secrétaire national de L’Unsa Fonction Publique, monsieur Luc Farré est en visite à Mayotte et sur l’île de La Réunion. Cette visite s’inscrit dans le cadre des élections professionnelles de la fonction publique du 8 décembre prochain. A cette occasion, l’Unsa, localement, entame une démarche innovante : proposer un projet global pour des services publics de qualité afin de répondre aux défis de notre territoire.



Une démarche innovante pour un projet global



Les élections du 8 décembre prochain sont une étape importante dans l’installation des prochaines instances paritaires de l’ensemble des collectivités.



A l’Unsa, nous proposons en plus une démarche innovante basée sur la défense de services publics de qualité inscrite dans un projet globalisant.



4 ateliers thématiques



Santé, vivre-ensemble et sécurité, éducation, environnement, ces 4 ateliers thématiques seront organisés avec le secrétaire nationale de l'Unsa pour concrétiser un projet de territoire à défendre au niveau national.



Programme des ateliers :



31 octobre : visite au CHU de Terre Sainte pour aborder la question de la santé 2 au 6 novembre : visite à Mayotte 7 novembre : visite à Saint-André pour évoquer la question de la sécurité et du vivre-ensemble 8 novembre : visite à Saint-Paul pour évoquer la question de l’éducation 9 novembre : visite à Saint-Denis pour évoquer la question de l’environnement.