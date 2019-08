Visite de Blanquer: La CGTR Educ'action rappellera son "opposition aux reformes libérales"

Le ministre Blanquer , l'homme du passage en force sera dans notre Académie les 19 et 20 aout 2019



C'est avec un zèle tout particulier que le ministre entend traduire les volontés du président de la République de libéraliser l'Éducation, de casser son caractère national, de fragiliser le statut des personnels, de déréglementer le système actuel et de mettre à mal l'enseignement professionnel.



Sa politique sous couvert de modernisation du système éducatif ne vise qu'a amplifier l'autonomisation des établissements du second degré, leur pilotage par des chef-fes d'établissement aux pouvoirs étendus, la gestion des personnels par le mérite et les résultats et le tout évaluation des élèves. Toutes ces mesures en disent long sur la volonté d'individualiser les salaires (au mérite), sur la faible place accordée au dialogue social et au paritarisme de nos institutions et sur le caractère managérial voulu par ce modèle de gouvernance



Le Ministre devrait rencontrer les syndicats lundi 19 août 2019



La CGTR EDUC'Action aura ainsi l'occasion de lui rappeler son opposition aux reformes libérales en cours et les nombreuses revendications que nous portons depuis longtemps et ce pour toutes les filières ( Atss, enseignants et personnels d'éducation ) et pour toutes les catégories de personnels ( titulaires , contractuels , Aed , Aesh., Cui PEC ...).



Bien sûr, nous ne nourrissons aucune illusion sur les suites concrètes et réponses du Ministre sur nos revendications , mais il nous semble tout de même opportun qu'il entende nos revendications de vive voix et qu'il puisse ainsi apprécier l'importance des mesures à prendre pour répondre aux spécificités de notre territoire.



L'importance des retards structurels et éducatifs imposent en effet la mise en place d'un véritable plan d'urgence pour notre Académie pour que La Réunion ne reste pas la "lanterne rouge" des académies de France et de Navarre.



La CGTR EDUC'Action continuera d'oeuvrer sans relâche pour une réelle égalité de traitement afin que notre système éducatif puisse offrir à notre jeunesse une vraie ambition éducative et que les personnels aient de véritables moyens pour accomplir pleinement leurs missions.