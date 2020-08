Revenir à la Rubrique LA REUNION POSITIVE Visite d’équipements aux Avirons A travers son programme de Grands Chantiers dans toute lʼîle (aménagements routiers / infrastructures / ouvrages dʼart...) la Région contribue à hauteur de 1/3 de la commande publique. Les programmes engagés dès 2010 se poursuivent.

Le Plan de Relance Régional

Le Plan de Relance Régional (PRR) constitue un levier important pour le développement de La Réunion. Levier économique, créateur dʼactivité et dʼemplois bien sûr mais aussi levier de modernisation et de dynamisation du territoire, avec la mise à disposition aux citoyens dʼéquipements sportifs (gymnases, piscines…), culturels (médiathèques, théâtres...), dans le domaine éducatif (écoles) ou encore du logement (rénovation d’habitat...)



Deux programmes PRR accompagnent ainsi les communes depuis 2010 pour la construction, la rénovation dʼéquipements de proximité.



Le Président de Région, Didier Robert, s’est rendu ce jour aux Avirons pour rencontrer la nouvelle équipe et prendre connaissance des futurs projets de la ville parmi lesquels le nouveau centre technique municipal. Didier Robert a été invité à visiter le site qui pourra accueillir une future antenne de proximité de la Région ainsi que la salle funéraire. Pour mémoire, le Président a procédé à la pose de la première pierre de la construction de la salle de veillée le 6 juin 2018. Cette opération, qui est à ce jour soldée, a bénéficié dʼune subvention de 1 M€ (90% du coût total) validée en Commission Permanente du 07/11/17.



« Nous avons avec la Région Réunion, une volonté de travailler en partenariat avec les communes dans le cadre dʼune vraie cohérence de lʼaction publique pour plus dʼefficacité. Ici aux Avirons, cʼest faire aussi la marque dʼune reconnaissance dʼun projet municipal qui va dans le sens à la fois dʼune logique de développement durable et de logique de proximité. Nous avons le Plan de Relance, les aides Covid, qui viennent en aide directement aux acteurs économiques… Et bien sûr, nous aurons à partager ensemble sur lʼaménagement et le développement du territoire... »

Didier Robert, Président de la Région Réunion





« Nous avons de vrais projets ambitieux pour les Avirons. Il y a pour nous aujourdʼhui un sujet très important, il sʼagit de lʼenvironnement. Le centre technique municipal fera la part belle aux mesures environnementales »

Eric Ferrère, Maire des Avirons

Depuis 2010, la commune des Avirons a bénéficié dans le cadre du PRR dʼun montant total de subventions de 10 067 149 € pour la réalisation de 24 opérations dont :



10 au titre de lʼéducation pour un montant de 5 320 346 €

8 au titre du sport pour un montant de 2 573 630

2 au titre de la culture pour un montant de 321 891 €

4 au titre des ERP pour un montant de 1 851 282 € Le Plan de Relance Régional (PRR) constitue un levier important pour le développement de La Réunion. Levier économique, créateur dʼactivité et dʼemplois bien sûr mais aussi levier de modernisation et de dynamisation du territoire, avec la mise à disposition aux citoyens dʼéquipements sportifs (gymnases, piscines…), culturels (médiathèques, théâtres...), dans le domaine éducatif (écoles) ou encore du logement (rénovation d’habitat...)Deux programmes PRR accompagnent ainsi les communes depuis 2010 pour la construction, la rénovation dʼéquipements de proximité.Le Président de Région, Didier Robert, s’est rendu ce jour aux Avirons pour rencontrer la nouvelle équipe et prendre connaissance des futurs projets de la ville parmi lesquels le nouveau centre technique municipal. Didier Robert a été invité à visiter le site qui pourra accueillir une future antenne de proximité de la Région ainsi que la salle funéraire. Pour mémoire, le Président a procédé à la pose de la première pierre de la construction de la salle de veillée le 6 juin 2018. Cette opération, qui est à ce jour soldée, a bénéficié dʼune subvention de 1 M€ (90% du coût total) validée en Commission Permanente du 07/11/17.« Nous avons avec la Région Réunion, une volonté de travailler en partenariat avec les communes dans le cadre dʼune vraie cohérence de lʼaction publique pour plus dʼefficacité. Ici aux Avirons, cʼest faire aussi la marque dʼune reconnaissance dʼun projet municipal qui va dans le sens à la fois dʼune logique de développement durable et de logique de proximité. Nous avons le Plan de Relance, les aides Covid, qui viennent en aide directement aux acteurs économiques… Et bien sûr, nous aurons à partager ensemble sur lʼaménagement et le développement du territoire... »« Nous avons de vrais projets ambitieux pour les Avirons. Il y a pour nous aujourdʼhui un sujet très important, il sʼagit de lʼenvironnement. Le centre technique municipal fera la part belle aux mesures environnementales »Depuis 2010, la commune des Avirons a bénéficié dans le cadre du PRR dʼun montant total de subventions de 10 067 149 € pour la réalisation de 24 opérations dont :10 au titre de lʼéducation pour un montant de 5 320 346 €8 au titre du sport pour un montant de 2 573 6302 au titre de la culture pour un montant de 321 891 €4 au titre des ERP pour un montant de 1 851 282 €











Dans la même rubrique : < > Visite du Nouveau Pont de la Rivière des Galets NRL : Nouvelle Route du Littoral