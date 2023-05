Visite d'Elisabeth Borne à La Réunion : "Les médias locaux maltraités", dénonce le SNJ Réunion

Le communiqué du SNJ Réunion/océan Indien :



La visite d'Elisabeth Borne à La Réunion, sa première en Outre-mer, a été émaillée depuis jeudi de brimades et de gestes de dédain envers les journalistes locaux. Dès son arrivée, jeudi, plusieurs séquences ont été réservées à la presse nationale, les médias réunionnais étant exclus du pool permettant d'accéder plus librement à la Première ministre.



Ces mauvais traitements se sont multipliés vendredi. D'abord quand la presse locale a été interdite d'accès à la Maison des projets de Saint-Pierre, alors que les confrères et consoeurs des médias nationaux étaient autorisés. Puis lorsque les reporters et photographes réunionnais ont été bloqués à l'entrée d'une plantation de vanille de Sainte-Rose, contrairement à leurs homologues de la presse parisienne, au motif que les plantes sont « très fragiles » ! Les professionnels locaux avaient bien besoin des communicants de Matignon pour le savoir...



Ces mises à l'écart systématiques ont conduit au départ de plusieurs médias, l'un d'entre eux, le site Imaz Press Réunion, annonçant qu'il ne couvrirait plus le reste du séjour ministériel.



Echaudé par de précédentes expériences désagréables, notamment lors de la venue d'Emmanuel Macron en octobre 2019, le SNJ avait demandé en mars à être reçu à la préfecture pour réclamer une amélioration du traitement des journalistes par les services de l'Etat. Rencontre qui n'a visiblement pas porté ses fruits. Le SNJ, premier syndicat de la profession, ne peut que le déplorer, car quand les médias pays restent à la porte c'est le droit à l'information des Réunionnais qui est bafoué.



Fait à Saint-Denis, le 13 mai 2023.