A la Une . Visite d'Elisabeth Borne : L'appel à la "majorité silencieuse" lancé par Michel Vergoz

Soutien affirmé du gouvernement, Michel Vergoz attend de la visite d'Elisabeth Borne que cette dernière "prenne le pouls sur le terrain" de l'action gouvernementale dans sa politique ultramarine. "Ce gouvernement a maintes fois démontré que le dialogue était son fil rouge", assure le président du Mouvement Politique Trait d'Union (MPTU), qui souhaite voir les élus locaux présenter à la cheffe du gouvernement "un vrai projet réunionnais" plutôt qu'une opposition des "anti-tout" qu'il juge "stérile" Par SI - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 14:48

Qu'attendez-vous de la venue de cette "task force" menée par la Première ministre, Elisabeth Borne ?



Qu'elle prenne sur le terrain la mesure des attentes réunionnaises. Depuis cette nouvelle mandature, le gouvernement a déjà pris quelques mesures d'application spécifique en Outre-mer comme sur l'indemnisation d chômage par exemple. C'est la première fois qu'un gouvernement, spontanément, anticipe une prise en compte des spécificités locales. C'est louable. Deuxième exemple : la recentralisation du RSA. Le Département lance une alerte à Paris à ce sujet, reçue par le gouvernement, et le président de la République dit "on recentralise pour vous". Troisième exemple : le bouclier loyer (NDLR : hausse des loyers plafonnés à 2,5% dans les territoires ultramarins pendant un an). Cela montre que l'engagement de ce dernier sur la différenciation des territoires n'est pas qu'un effet d'annonce. J'attends d'abord de nous avant d'attendre de la Première ministre. J'attends de nous (NDLR : les élus locaux) que nous expliquions dans la plus grande clarté le projet réunionnais pour qu'on puisse adapter nos spécificités.



Vous dites que vous n'attendez pas nécessairement "des chèques" mais "des engagements concrets" de la part du gouvernement. Or, c'est justement ce qui est reproché au gouvernement par les élus locaux et une bonne partie des Réunionnais, nombreux à déplorer des "effets d'annonce" ou de "l'affichage" des membres du gouvernement dans ces incessantes visites ministérielles...



Il y a une habitude qui est malheureuse et prise lors des dernières décennies. Les élus de la République, qu'ils soient en Outre-mer ou en Hexagone, sont des serviteurs de la Nation. Je n'attends aucun chèque-cadeau de qui que ce soit. J'attends simplement la juste contribution nationale et solidaire d'un développement ultramarin à La Réunion, par rapport au projet que nous avons. Dis-moi ton projet et je te dirai à quelle hauteur je viens pour t'aider.

Elisabeth Borne arrive dans une île où la défiance envers Emmanuel Macron est particulièrement élevée, avec une certaine colère. Craignez-vous de voir son discours être inaudible pour les Réunionnais ?



Si même les colères se disent et qu'elles sont audibles, cela s'appelle le dialogue. Je le revendique et je suis pour. Ce gouvernement l'a maintes fois montré que le dialogue était son fil rouge. Mais pour moi, pour que le dialogue soit positif, il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Je n'ai qu'une chose à dire à Mme Borne : n'attendez rien des "anti-tout". Ils ont déjà montré leur capacité à se murer dans la radicalité et le désordre. On n'apprendra rien d'eux aujourd'hui. En juillet 2022, le Parlement a adopté, dans le cadre de l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, 11 mesures attendues comme la revalorisation de l'indice des fonctionnaires, la revalorisation des pensions de retraite, la déconjugalisation de l'AAH (allocation adulte handicapé) ou encore la suppression des 138 euros de la redevance audiovisuelle. Des mesures de solidarité qui ont coûté 20 milliards d'euros. Les "anti-tout", comme je les appelle, ont malgré tout voté contre. Il faut appeler au réveil de la majorité silencieuse.



La venue d'Elisabeth Borne n'est-elle pas l'occasion pour cette majorité "silencieuse", notamment pour les élus qui soutiennent "en missouk" la politique gouvernementale, de clarifier leur position ?



Je suis de ceux qui pensent que la visite de la Première ministre et des ministres qui l'accompagnent contribuera aussi à apaiser ce pays et surtout à réveiller cette majorité silencieuse. Il est injuste, et je sais que la majorité des Réunionnais le pensent mais ne l'expriment pas, que de dire que les gouvernements qui se sont succédé n'ont rien fait pour le pays. Je suis prêt au débat là-dessus avec qui voudra bien le faire. Sans masque, avec respect et sans tabou. D'où l'appel que je lance à la classe politique locale : ne rasez pas les murs, participez à la compétition qui démontrera que nous sommes parmi les meilleurs.