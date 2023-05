A la Une . Visite d'Elisabeth Borne : Des bains de foule au programme

La Première ministre sera à La Réunion de jeudi à samedi pour une visite de terrain. La cheffe du gouvernement compte aller à la rencontre des Réunionnais pour évoquer les difficultés de la vie quotidienne. Par Baradi Siva - Publié le Mercredi 10 Mai 2023 à 13:46

Elisabeth Borne a choisi La Réunion comme première destination en Outre-mer pour célébrer son année en tant que bras droit d’Emmanuel Macron. La Première ministre se rend sur notre île accompagnée de quatre autres membres de son gouvernement.



Elle souhaite prendre la température auprès des Réunionnais. La Première ministre devrait donc prendre le temps entre quelques rendez-vous d’aller à la rencontre de la population.



Il sera alors sûrement question de la vie chère et de l’inflation, des sujets qui sont au cœur des préoccupations des Réunionnais. Pour autant, des annonces ne sont pas attendues sur ces questions. L’entourage de la Première ministre explique que la cheffe du gouvernement est là pour écouter avant tout et prendre le pouls de la population en amont du Comité interministériel pour l’Outre-mer prévu en juin prochain.



Emploi, écologie, logement et agriculture



La Première ministre sera accompagnée de quatre ministres : Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Jean-François Carenco, ministre délégué chargé des Outre-mer et Olivier Klein, ministre délégué chargé de la Ville et du Logement.



Elisabeth Borne doit se rendre à Trois-Bassins et à Saint-Leu pour évoquer le déploiement de France Travail. La Réunion est l’un des départements choisis pour expérimenter cette nouvelle version de Pole Emploi qui vise à faciliter le retour sur le marché du travail.



La Première ministre ira aussi à la rencontre des acteurs du monde agricole et devrait saluer le travail réalisé par le Département et la Chambre d’Agriculture pour la souveraineté alimentaire. La Réunion est le département ultramarin le plus avancé sur le sujet. Des annonces ne sont pas pour autant prévues sur cette thématique.



La transition écologique sera l’un des thèmes majeurs de cette visite interministérielle à La Réunion. Les efforts de préservation de la nature, notamment au Maïdo, seront mis en avant par le gouvernement.



Il sera aussi question du logement avec une séquence dédiée au projet de rénovation au centre-ville de Saint-Pierre.



La Première ministre pourrait s’exprimer sur l’opération Wuambushu mais ne se rendra pas à Mayotte pour ne pas impacter le travail des forces de l’ordre mobilisées pour des opérations de sécurisation et d’expulsion.





