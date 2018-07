Visite au département de La Réunion de l'ambassadeur de France à l'Ile Maurice

Le Vice-Président délégué à la Coopération, M.Daniel GONTHIER, s’est entretenu avec M.Emmanuel COHET, Ambassadeur de France à Maurice, vendredi 6 juillet 2018 à la Villa du Département.



Cette rencontre a été l’occasion, pour M.GONTHIER, de rappeler l’attachement de notre collectivité à la construction de liens étroits avec les pays voisins et, plus particulièrement, avec Maurice aussi bien dans le cadre de la Commission de l’Océan Indien que de la coopération décentralisée.



Il a été notamment proposé, en concertation avec les différents acteurs locaux, de renforcer les axes de travail avec l’île sœur dans le domaine de l’agriculture, de la biodiversité et de l’eau.



L’un des objectifs de ces échanges est de mettre en avant l’expertise de la Réunion dans la zone et de promouvoir nos savoir-faire dans un environnement régional en évolution démographique et technologique rapide.