Visite au RSMA dans le cadre des Journées Nationales d'Action contre l'Illettrisme 2021 (JNAI) Ce mardi 07 septembre, la Présidente de Région Huguette BELLO s'est rendue au RSMA, qui accueille toute cette semaine les Journées Nationales d'Action contre l'illettrisme.





Le Régiment du Service Militaire Adapté de La Réunion (RSMAR) est un acteur incontournable dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme. Cette 8ème édition des Journées d’Action contre l’illettrisme permet d’échanger et de partager entre les différents acteurs, et ainsi valoriser les talents des jeunes volontaires.



Chaque année, plus de 1000 volontaires rejoignent les effectifs du RSMAR. 30% d’entre eux sont illettrés. Par le biais d’ateliers tels que l’écriture et création graphique, la sculpture, ou encore le street art, les jeunes volontaires peuvent se réconcilier avec l’écriture et reprendre confiance en eux et ainsi acquérir une formation professionnelle.



Ce matin, l’Ecole de la 2ème Chance a présenté ses différents dispositifs d’insertion. Puis, la délégation a visité 4 ateliers :

« L’art comme arme pour vaincre l’illettrisme »

« Le manga s’infiltre au RSMA »

« Récits de l’être »

« Zistoires RSMA »

" La lutte contre l’illettrisme, c’est avant tout une lutte pour la dignité. C’est permettre à tous de maîtriser les savoirs de base et à chacun de maîtriser sa vie.

Il faut se rendre compte, que l’illettrisme touche 8,5% de la population réunionnaise, contre 4,6% sur le territoire national.

Ces chiffres doivent nous inspirer, nous transcender pour trouver ensemble des solutions innovantes.

A l’heure où notre société est de plus en plus digitalisée, l’illectronisme et l’innumérisme viennent se rajouter à ce fléau.

Nous avons le devoir d’agir. Pour La Réunion.

La Région Réunion a mis en place le plan 3i - Illettrisme / Illectronisme / Innumérisme.

Il n’y a pas de fatalité. Nous sommes là pour relever ensemble ce défi majeur. "

