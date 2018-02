La Vice Présidente du Département en charge de l'Education, Marie Lyse Soubadou, accompagnée des conseillers départementaux du secteur, s'est rendue aux collèges Terrain Fleury et Trois Mares pour d'une part se rendre compte de visu des moyens à mettre en oeuvre pour améliorer les conditions de travail et de vie des enfants et d'autre part assurer la communauté éducative de l'entier soutien de la Collectivité.