Visite à La Réunion du docteur Levy Brühl, directeur des maladies infectieuses et vaccins de Santé Publique France

Le docteur Daniel Levy Brühl, directeur des maladies infectieuses et vaccins - Santé Publique France, est l’ invité de l’ARS à La Réunion pour la Semaine européenne de la vaccination. Dans ce cadre, L’ARS Océan Indien organise une conférence-débat autour des nouvelles modalités de vaccination pour les moins de 2 ans. Elle aura lieu ce mardi 21 mai de 18h à 21h à l’Hôtel Créolia à Saint-Denis



Cette semaine européenne de la vaccination se déroule dans plus de 200 pays dans le monde.

Elle a pour objectifs :

• de rappeler à la population que la vaccination est la meilleure des protections contre certaines maladies infectieuses, et qu’il est important de se faire vacciner et de mettre à jour ses vaccinations,

• d’améliorer la couverture vaccinale en renforçant la sensibilisation autour de la vaccination, du public, des professionnels de santé, des pouvoirs publics et des médias.



Pour faire vivre cet événement un grand nombre d’acteurs et partenaires se mobilisent, chaque année, en France et dans le monde.



En France, la SEV est coordonnée par le ministère chargé de la Santé et Santé publique France, et pilotée en région par les agences régionales de santé (ARS). De nombreux partenaires nationaux et régionaux sont impliqués dans la promotion de cet événement. À cette occasion, des actions très diverses sont organisées : expositions, séances d’information du public, conférences, jeux, animations, séances de vaccination gratuites, portes ouvertes, formations de professionnels, etc.



La Semaine de la vaccination est l’occasion de faire connaître le calendrier des vaccinations et, pour chacun, de s’informer sur ses vaccinations.



En 2018, l’OMS mettra l’accent sur la vaccination de chaque enfant pour prévenir les maladies concernées et protéger leur vie.



En France, le thème sera la vaccination du nourrisson, ce qui permettra de relayer ou mener des actions pédagogiques sur la vaccination dans le contexte de l’entrée en vigueur de l’extension des obligations vaccinales du nourrisson au 1er janvier 2018. Les professionnels de santé et de la petite enfance sont en première ligne pour expliquer et prêter leur concours à la mise en place concrète des nouvelles dispositions législatives auprès du public et en particulier des parents de jeunes enfants. NP Lu 118 fois





