Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Visite à La Réunion du Haut-Commissaire à l’emploi Thibaut Guilluy - 2023 Dans le cadre de la visite à La Réunion du Haut-Commissaire à l’emploi Thibaut Guilluy, la vice-Présidente du Conseil départemental Béatrice Sigismeau a assisté ce lundi 10 juillet à la visite du Village by CA où a notamment été présenté l’engagement du « Club de La Réunion » dans la promotion d’axes d’action et de coopération en faveur des entreprises réunionnaises. Dans ce cadre, un partenariat est en cours d'étude afin que le Département puisse accompagner le « Club de La Réunion » dans certaines actions.





Cette séquence a été suivie d’une rencontre avec les bénéficiaires du RSA en cours d’insertion, dont des publics R+. Ce dispositif a été lancé à l’initiative du Département à l’issue de la recentralisation par l’Etat du RSA en 2020. Il facilite l’insertion des bénéficiaires en permettant le cumul du revenu salarié et d’une allocation départementale mensuelle afin de compenser la perte des prestations familiales liées à l’augmentation des revenus. Le R+ propose 4 types de parcours : Mobilité, Création d’entreprises, Formation rémunérée et bien sûr Emploi salarié. Au 3 juillet 2023, ce sont 9 042 parcours qui ont ainsi pu être initiés.



La matinée s’est terminée par la visite de la Mission locale de l’Ouest, à Savannah, pour une rencontre avec des jeunes. Ce public est essentiel pour le Département qui a érigé en priorité le soutien à la jeunesse réunionnaise à travers trois axes : accompagner le futur citoyen, faciliter l’accès des jeunes aux droits et accompagner les jeunes vers l’insertion. A cette occasion, la vice-Présidente du Conseil départemental a pu rappeler combien la mobilisation de l’Académies des Dalons et du CNARM constitue un levier d’insertion sociale et professionnelle important pour les jeunes Réunionnais.















La matinée s’est terminée par la visite de la Mission locale de l’Ouest, à Savannah, pour une rencontre avec des jeunes. Ce public est essentiel pour le Département qui a érigé en priorité le soutien à la jeunesse réunionnaise à travers trois axes : accompagner le futur citoyen, faciliter l’accès des jeunes aux droits et accompagner les jeunes vers l’insertion. A cette occasion, la vice-Présidente du Conseil départemental a pu rappeler combien la mobilisation de l’Académies des Dalons et du CNARM constitue un levier d’insertion sociale et professionnelle important pour les jeunes Réunionnais. Ce mardi 11 juillet, Béatrice Sigismeau a participé à un entretien entre le Haut-Commissaire à l’emploi et les institutionnels à Trois Bassins autour de l’expérimentation à La Réunion de France Travail. Elle a pu réaffirmer l’engagement total du Département dans cette expérimentation aux côtés de l’ensemble des partenaires, tout en réitérant les inquiétudes de la Collectivité concernant certains axes du projet de loi plein emploi, tels qu’évoqués la veille par le Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior.Cette séquence a été suivie d’une rencontre avec les bénéficiaires du RSA en cours d’insertion, dont des publics R+. Ce dispositif a été lancé à l’initiative du Département à l’issue de la recentralisation par l’Etat du RSA en 2020. Il facilite l’insertion des bénéficiaires en permettant le cumul du revenu salarié et d’une allocation départementale mensuelle afin de compenser la perte des prestations familiales liées à l’augmentation des revenus. Le R+ propose 4 types de parcours : Mobilité, Création d’entreprises, Formation rémunérée et bien sûr Emploi salarié. Au 3 juillet 2023, ce sont 9 042 parcours qui ont ainsi pu être initiés.La matinée s’est terminée par la visite de la Mission locale de l’Ouest, à Savannah, pour une rencontre avec des jeunes. Ce public est essentiel pour le Département qui a érigé en priorité le soutien à la jeunesse réunionnaise à travers trois axes : accompagner le futur citoyen, faciliter l’accès des jeunes aux droits et accompagner les jeunes vers l’insertion. A cette occasion, la vice-Présidente du Conseil départemental a pu rappeler combien la mobilisation de l’Académies des Dalons et du CNARM constitue un levier d’insertion sociale et professionnelle important pour les jeunes Réunionnais.La matinée s’est terminée par la visite de la Mission locale de l’Ouest, à Savannah, pour une rencontre avec des jeunes. Ce public est essentiel pour le Département qui a érigé en priorité le soutien à la jeunesse réunionnaise à travers trois axes : accompagner le futur citoyen, faciliter l’accès des jeunes aux droits et accompagner les jeunes vers l’insertion. A cette occasion, la vice-Présidente du Conseil départemental a pu rappeler combien la mobilisation de l’Académies des Dalons et du CNARM constitue un levier d’insertion sociale et professionnelle important pour les jeunes Réunionnais.





Dans la même rubrique : < > Appel à projets 2023 : Actions partenariales relatives à la mise au point de nouveaux produits, procédés et pratiques (77.071) Appel à projets 2023 : Conseil individuel et collectif dans le secteur agricole (78.011)