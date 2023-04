Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION Visite Ministérielle : Le Pack Nouveau Départ déployé sur le territoire réunionnais C’est sans aucun doute l’annonce phare de la visite de la ministre déléguée en charge de l’Egalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances à La Réunion. Notre territoire expérimentera le Pack Nouveau Départ, un dispositif qui doit apporter une réponse coordonnée, rapide et individualisée aux besoins des victimes de violences conjugales. La Réunion sera le 2ème territoire français et la 1ère région ultra-marine à expérimenter le Pack Nouveau Départ. Une annonce faite en présence du Président du Département de La Réunion, Cyrille Melchior, qui a fait de la lutte contre les violences intra-familiales une priorité de sa mandature.

Avant d’annoncer le déploiement du dispositif « le Pack Nouveau Départ » annoncé par la Première ministre le 2 septembre dernier, Isabelle Lonvis-Rome s’est rendue dès sa descente d’avion au lycée professionnel « Vue Belle » à Saint-Paul. Elle a été accueillie par l’équipe pédagogique et les élèves. Des lycéens qui ont pu échanger avec la ministre autour de la culture et de l’égalité. Il a été notamment question de la présentation des actions pour lutter contre le harcèlement dans le cadre du programme pHARE. Il s’agit d’un plan de prévention du harcèlement à destination des écoles et des collèges, fondé autour de 8 piliers visant à combattre ce fléau. « Le Conseil départemental des jeunes est pleinement mobilisé dans un projet de lutte contre le harcèlement scolaire dans le cadre du programme pHARe (Programme de lutte contre le harcèlement à l’école) porté par le Rectorat. Cette visite ministérielle est la reconnaissance d’un engagement sans faille dans la lutte contre toutes les formes de discrimination », a rappelé le Président du Département.

La ministre a pour sa part salué le travail exemplaire mené par le Lycée professionnel. « L’éducation nationale est très impliquée ainsi que les collectivités locales dans les violences intra-familiales. Ce qui est important c’est que nous agissions. C’est pour moi un chantier prioritaire. Ma venue dans un établissement scolaire n’est pas le fait du hasard. Il faut commencer très tôt à éduquer au respect de l’autre, à faire de la prévention des violences sexuelles si on veut, à terme, faire diminuer sensiblement les violences faites aux femmes. »



Après un entretien privé et un déjeuner à la Villa du Département avec le Président Cyrille Melchior, la ministre s’est rendue à l’association Maison de la Famille (AMAFAR). Cette association a pour vocation de soutenir la famille avec deux angles d’approches que sont la parentalité et la conjugalité. Après une visite de l’établissement, la ministre a officiellement annoncé le déploiement du Pack Nouveau Départ pour le territoire. « Nous devons simplifier le départ des femmes victimes. Je ne veux plus qu’elles aient à frapper à toutes les portes avant de faire face à une montagne qui les ferait renoncer. Les associations soulignent que les victimes font en moyenne 7 allers et retours pour quitter définitivement leur conjoint violent. C’est à cause de ces allers-retours que l’irréparable peut se produire, nous devons donc tout faire pour les éviter. Le Pack Nouveau Départ aidera ces femmes à s’extraire beaucoup plus rapidement des griffes de leur bourreau », a souligné Isabelle Lonvis-Rome.



La lutte contre les violences faites aux femmes reste une priorité pour les élus du Département comme l’a rappelé le président. « Le Pack Nouveau Départ, dispositif dont je tiens à saluer l’initiative et sa mise en œuvre sur le territoire, sera un outil déterminant pour les femmes qui veulent un accompagnement sécurisé dans cette épreuve. Nous travaillerons évidemment avec les services dédiés afin que cet outil soit le plus efficace possible, et qu’il réponde pleinement aux besoins des femmes et de leurs enfants. »

Cette première journée s’est achevée avec la visite de l’Unité de Psychotrauma de l’EPSMR (l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion). La ministre a pu rencontrer les équipes médicales sur place.











