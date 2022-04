Courrier des lecteurs Visionner la Ligue 1 : Suggestion au maire de Saint-Benoît

Par Un Réunionnais qui aime son île natale - Publié le Jeudi 21 Avril 2022 à 09:42

Je vous adresse ce courrier de lecteurs pour formuler une suggestion providentielle à monsieur le maire de saint-benoit PATRICE SELLY. Comme vous le savez le trophée de champion en titre de football en ligue 1 sera remise par l'intermédiaire de monsieur le président de la ligue de football professionnel VINCENT Labrune au club du Paris saint-germain dans le cadre de la dernière journée du championnat de ligue 1 du samedi 21 mai prochain PSG -METZ FC aux parcs de princes - JOUR de la célébration de l'anniversaire de notre compatriote bénédictin LAURENT ROBERT ex du PSG.

Pourquoi ne pas proposer aux Bénédictins un mini-ecran au MJC CENTRE SOCIAL EDUCATIF BAMBOUS - LES GIROFLES afin que ces derniers puissent suivre les cérémonies de cette remise de trophée et aussi pour célébrer la célébration de l'anniversaire de notre idole bénédictin LAURENT ROBERT qui a eu quand même huit sélections chez les grands bleus et une coupe de confédérations à son palmarès.

D'autre-part le centre social éducatif bambous-les girofles jouxte le domicile paternel.

Dans l'attente d'une réponse positive à ma suggestion providentielle. Je vous prie de croire monsieur le MAIRE DE saint-BENOIT a l'expression de ma haute considération.