Visioconférence avec Macron : Ratenon demande la diffusion en direct de la rencontre

Le député Jean-Hugues Ratenon a écrit au préfet pour lui demander de prendre attache avec l'Elysée afin de faire diffuser en direct la visioconférence entre le Président de la République et les élus des Outre-mer qui doit se tenir ce jeudi soir. Par N.P - Publié le Jeudi 27 Janvier 2022 à 18:08

M. le Préfet,



Je participerai à cet échange ce soir en préfecture, bien que je n’aie pas la certitude de pouvoir poser mes questions.

Aussi dans un souci de transparence, je vous demande de prendre attache avec l'Élysée, afin que cette rencontre soit diffusée en direct. Car le peuple des outre-mer a le droit d’entendre en direct les discussions des divers intervenants et non l’interprétation des uns et des autres après ces échanges.

C’est là une question de transparence et de respects de ceux qui sont dans la souffrance.

Jean-Hugues RATENON

Député de la Réunion