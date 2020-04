Visio-conférence entre le Premier Ministre et le Président de Région

Didier ROBERT propose au Premier Ministre d’engager avec l’État, 350 millions d’euros dans la reprise de l’activité économique à La Réunion pour soutenir les entreprises.

Le Président de la Région Réunion a participé ce jeudi 23 avril à une visioconférence organisée par le Premier Ministre Edouard Philippe, avec les autres Présidents de Région.



Didier ROBERT a salué les efforts conjugués de l’État et des Régions pour soutenir les entreprises réunionnaises. Mais il a insisté sur la nécessité d’un grand plan de relance bien plus ambitieux, essentiel pour maintenir du mieux possible l’activité et l’emploi. Didier ROBERT propose d’engager une enveloppe exceptionnelle pour les prochains mois de 350 millions d’euros. Ce fonds devrait servir de manière prioritaire à la relance de la commande publique, aux activités de tourisme et du transport, et aux petites entreprises.



Par ailleurs, le plan de déconfinement prévu par le gouvernement, doit également tenir compte des réalités locales. Tant dans la problématique des masques grand public que dans une réflexion concertée dans la réouverture des établissements publics.



Dans ce contexte, Didier ROBERT a défendu l’idée d’une régionalisation du déconfinement sur la base d’un bilan sanitaire et de l’avancée des mesures de traitement : protéger la population tout en relançant les activités économiques.