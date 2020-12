AFP Virus: la vaccination continue dans l'UE, plan de relance ratifié aux Etats-Unis

(AFP) Les campagnes de vaccination contre le Covid-19 se poursuivent lundi dans plusieurs pays européens sans mettre fin aux restrictions imposées face à la pandémie, tandis que Donald Trump a ratifié le plan de relance aux Etats-Unis. La plupart des pays de l'UE ont commencé ce week-end à vacciner leurs populations contre le Covid-19, en injectant à des personnes âgées, à des soignants ou encore à des responsables politiques les premières doses du vaccin Pfizer-BioNTech, quelques jours après le feu vert de l'UE. Leur livraison dans huit pays européens subira cependant un léger retard, en raison d'un problème logistique à l'usine Pfizer en Belgique, a annoncé le ministère espagnol de la Santé, sans préciser quels étaient les sept autres pays affectés. En Espagne, c'est une pensionnaire d'une maison de retraite de Guadalajara (centre), Araceli Rosario Hidalgo Sanchez, 96 ans, qui a été la première personne à être vaccinée dimanche contre le Covid-19. En Italie, les premières doses du vaccin Pfizer-BioNtech ont été injectées dimanche à une infirmière, Claudia Alivernini, et la directrice du laboratoire de virologie à l'hôpital Spallanzani de Rome, la professeure Maria Rosaria Capobianchi. En France, où l'épidémie a provoqué la mort de plus de 62.500 personnes et où le virus circule activement, c'est une femme de 78 ans, Mauricette M., qui a été dimanche la première personne vaccinée, à l'hôpital René-Muret de Sevran (région parisienne). Un début de campagne de vaccination que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a qualifié de "moment touchant d'unité" et d'"histoire de succès européenne". Mais en France, une majorité (56%) n'envisagent pas de se faire vacciner contre le Covid-19, selon un sondage. Le président français Emmanuel Macron a espéré que "la raison et la science (allaient) nous guider". Un conseil de défense sanitaire sera organisé mardi en France, alors que plusieurs élus, notamment dans le Grand Est, s'inquiètent d'un rebond de l'épidémie et réclament un troisième confinement. - Nouveaux cas du variant britannique - L'Allemagne, la Hongrie et la Slovaquie avaient ouvert la marche samedi dans l'UE, avec un jour d'avance sur le lancement officiel de la campagne. Hors UE, la Norvège a également commencé sa campagne vaccinale dimanche, tout comme le sultanat d'Oman. En Israël, l'armée a commencé sa campagne de vaccination lundi à destination des soldats. Dans la population générale, 379.000 personnes avaient déjà été vaccinées lundi matin. Avant eux, de nombreux autres pays à travers le monde avaient commencé à vacciner contre le Covid-19, qui a fait au moins 1.765.049 morts et contaminé plus de 80,6 millions de personnes dans le monde, selon un bilan établi lundi par l'AFP. Bien que les premières injections suscitent l'espoir, des inquiétudes sont nées ces derniers jours après le signalement, dans des pays de plus en plus nombreux, d'un variant du coronavirus apparu récemment en Grande-Bretagne, vraisemblablement plus contagieux que la souche d'origine. Cette nouvelle souche a été repérée dans plusieurs pays européens que sur d'autres continents, et notamment au Canada, en Jordanie ou au Japon. En Espagne, cinq cas de la nouvelle souche britannique ont été détectés en Andalousie, ont annoncé les autorités locales. En Corée du Sud, trois cas du variant britannique ont également été identifiés, ont annoncé lundi les autorités sanitaires. La Corée du Sud, qui avait notamment interdit les vols vers et en provenance de la Grande-Bretagne jusqu'à la fin de l'année, a prolongé cette mesure jusqu'au 7 janvier. Plus de 50 pays ont ordonné des restrictions sur les voyages en provenance de Grande-Bretagne. Parmi eux, l'Arabie saoudite a annoncé dimanche la prolongation d'une semaine de la fermeture de ses frontières terrestres et maritimes et de la suspension des vols internationaux. - Plan de relance ratifié - En Chine, une "journaliste citoyenne" qui avait couvert l'épidémie à Wuhan, a été condamnée lundi à quatre ans de prison, au moment où le pouvoir chinois vante sa réussite dans la lutte contre la maladie. Aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé par la pandémie, le président Donald Trump a finalement ratifié dimanche soir, après des jours de résistance, le nouveau plan de relance économique de 900 milliards de dollars accordant des aides aux ménages et aux petites entreprises, qui avait été adopté lundi au forceps par le Congrès. "Je ratifie cette législation pour restaurer les allocations chômage, arrêter les expulsions (locatives), apporter de l'assistance aux bailleurs, ajouter des fonds supplémentaires au programme de prêts aux entreprises", a notamment expliqué M. Trump. Le célèbre immunologue américain Anthony Fauci a dit redouter dimanche que le pire de la pandémie reste à venir après les fêtes de fin d'année. Face à des niveaux de contamination préoccupants, plusieurs pays sont de nouveau soumis à des mesures de restrictions, alors que la perspective du Nouvel An suscite des inquiétudes. En Australie, les autorités locales ont indiqué qu'aucun spectateur ne serait autorisé jeudi soir sur les bords de la Baie de Sydney pour admirer le traditionnel feu d'artifice du Nouvel an. La Pologne a entamé lundi un confinement partiel de trois semaines sur l'ensemble du territoire: les centres commerciaux, hôtels et stations de ski seront fermés, et seuls les magasins d'alimentation, les pharmacies et quelques autres commerces resteront ouverts. Israël a débuté dimanche un troisième confinement général pour au moins deux semaines, et l'Autriche a confiné sa population samedi jusqu'au 24 janvier. burx-slb/cls Sophie LAUBIE, avec les bureaux de l'AFP dans le monde



