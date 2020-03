AFP Virus en Italie: minute de silence et drapeaux en berne

(AFP) Les communes italiennes ont observé mardi midi à travers toute la péninsule une minute de silence et mis le drapeau tricolore en berne en "souvenir des victimes du coronavirus" et en hommage aux professionnels de santé. Sur la place du Capitole à Rome, la maire Virginia Raggi, qui arborait une écharpe tricolore sur un manteau noir, a évoqué "une blessure qui touche le pays tout entier". "Ensemble, nous nous en sortirons", a-t-elle promis. "C'est notre façon à nous de nous souvenir des victimes (...) et de rendre hommage au sacrifice et à l'engagement des professionnels de santé", a expliqué le président de l'Association nationale des Communes italiennes, Antonio Decaro, également maire de Bari (Pouilles, sud), dans un communiqué. Cette initiative est partie de Gianfranco Gafforelli, président du département de Bergame (nord), l'un des plus touchés par la pandémie de coronavirus, qui a contaminé plus de 100.000 personnes et fait près de 11.600 morts en Italie. "En dépit de la grave crise que nous vivons, nous ne voulons pas faire prévaloir le mal-être, mais rester unis tant dans le deuil qui frappe plus durement certaines zones du pays que dans la solidarité qui doit nous maintenir unis, tous ensemble", a déclaré Antonio Decaro. "En solidarité avec l'Italie", le Vatican a lui aussi mis ses drapeaux en berne "pour exprimer sa proximité avec les victimes de la pandémie en Italie et dans le monde, à leurs familles et à ceux qui luttent avec générosité pour y mettre fin", a-t-il indiqué dans un communiqué.



