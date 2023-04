A la Une . Virus Marburg : Les Comores en état d’alerte

Le virus de Marburg, cousin d’Ebola encore plus dangereux, est bien présent sur le territoire comorien. Les autorités sanitaires ont déclaré l’état d’alerte. Par P.J - Publié le Lundi 10 Avril 2023 à 06:42

Au travers d' une circulaire, le ministère comorien a annoncé la surveillance accrue aux frontières aériennes et maritimes. Des équipes d’intervention rapide ont été déployées pour isoler d’éventuels passagers contaminés, rapporte Mayotte la 1ère.



Dans 88% des cas, le virus Marburg est mortel. Les personnes contaminées sont sujettes à de fortes fièvres et des hémorragies fatales.



Des essais de vaccin vont commencer sous l’égide de l’OMS.



L’OMS a dépêché des spécialistes en Tanzanie et en Guinée équatoriale où deux foyers de ce virus se sont déclarés. Sur 8 personnes détectées en Tanzanie, 5 sont mortes. L’Ouganda et le Rwanda se sont aussi déclarés en état d’alerte.