Virginie Zuiderzee, championne de France de Kick-Boxing

Licenciée au Savanna kick boxing club, Virginie ZUIDERZEE a décroché la médaille d’argent dans la catégorie des -65 kilos au championnat de France de kick boxing (K1) qui s’est déroulé le 16 et 17 avril dernier au gymnase halle Georges CARPENTIER à Paris. Le 9 et 10 avril dernier, elle avait déjà décroché le titre de championne de France Kick Boxing. Une formidable ascension pour cette secrétaire de la Ligue Réunionnaise de Kick-Boxing, Muay Thaï et Disciplines Associées. Bravo à elle pour ce titre de vice-championne de France ! Saint-Paul, terre des talents et des créativités est fière de ses champions !