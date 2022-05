Virginie Peron veut un ministère choisi par des ultramarins

Le courrier :



Madame le Premier ministre,



Candidate aux élections législatives dans la 2ème circonscription de La Réunion, je me permets de vous interpeller dans le cadre de votre réflexion sur la composition de votre gouvernement. Qu'importe que vous nommiez un ultramarin ou non au Ministère des Outre-Mers, c'est de la bonne connaissance technique des dossiers ultramarins par les conseillers composant le Cabinet dont dépend l'efficacité de l'action de ce ministère.



Aussi, je vous fait part d'une proposition nouvelle, qui est de rendre obligatoire la composition du Cabinet par des membres issus de chacun de nos territoires des Outre-Mers.



L'expérience politique, économique, sociale et culturelle de cet ultra-marin sur son territoire lui permettra d'être légitime pour apporter au gouvernement une expertise que ne peut avoir un connaisseur théorique de l'Outre-Mer qui n'y a jamais vécu ou exercé.



Ainsi, La Réunion aurait une écoute beaucoup plus réaliste auprès d'un Réunionnais au sein du Ministère, et il en sera de même pour chacun des Départements et Régions des Outre- Mers. Je vous prie de croire, Madame le Premier Ministre, à mes plus respectueuses salutations