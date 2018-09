Virginie Péron sanctionnée pour avoir critiqué le maire

Alors qu'elle avait montré son mécontentement face à l'attitude de Joseph Sinimalé au sujet de la piétonnisation de la plage de l'Hermitage, la conseillère municipale Virginie Péron a été sanctionnée. L'élue s'est vue retirer ses délégations liées à la politique environnementale."Je ne suis pas surprise, mais il y a des logiques qui m'échappent... Quand on soutient l'intérêt public, on se fait sanctionner", réagit-elle ce mercredi matin, alors que la nouvelle ne lui a toujours pas été annoncée "officiellement". "Pour rappel, après une rencontre avec le collectif du DPM, Joseph Sinimalé s'était engagé par courrier à ne pas rendre piétonnes les voies d’accès à cette zone et à renforcer la création de parkings. Une décision qui allait à l'encontre de l'esprit du projet de revégétalisation de l'arrière-plage de l'Hermitage (dont la piétonnisation faisait partie), le remettant en cause, déplorait l'élue. Le maire avait ensuite assuré par voie de communiqué sa volonté poursuivre le projet.