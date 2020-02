Municipales 2020 Virginie Gobalou Erambranpoullé: "Redonner à Saint-Pierre sa beauté et son dynamisme" Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 approchent et les prétendants au fauteuil de maire forment leurs rangs. Zinfos 974 donne la parole aux candidats. Élue de l’opposition à la maire de Saint-Pierre depuis 2014, Virginie Gobalou Erambrampoullé présente désormais sa propre liste aux élections municipales, placée sous le signe d’une gauche unie: "Ensemble pour Saint-Pierre".

Chères Saint-Pierroises, Chers Saint-Pierrois





Vous me connaissez, je suis une femme militante et engagée depuis mon plus jeune âge dans le monde politique et syndical. C’est au quotidien que j’œuvre pour que notre ville devienne une ville durable, une ville de santé, une ville de bien-être.



Depuis 2014 et mon élection dans l’opposition à la majorité actuelle à la mairie comme à la CIVIS je n’ai pas cessé de proposer des solutions pour que notre ville retrouve une dynamique économique, culturelle et démocratique. Ces solutions se sont heurtées à un conseil municipal caché derrière les positions de son maire.



Après 19 ans de mandat de l’équipe actuelle je constate que les politiques menées par la majorité ont accentué les inégalités à tous les niveaux. De plus la population Saint-Pierroise et moi-même ne tolérons pas les privilèges, le clientélisme, le favoritisme installés depuis trop longtemps à la mairie, à la CIVIS et dans leurs satellites (SEM, SPL, …).

Je veux en finir avec ces pratiques et mes colistiers et moi-même s’engageons à faire respirer la démocratie dans notre ville en vous redonnant la parole et le pouvoir, avec une équipe municipale à l’écoute, agissant enfin pour le bien commun et l’intérêt général et qui travaille avec transparence et étique.



De plus, nous devons redonner une vision d’avenir pour notre ville. Depuis trop longtemps les politiques publiques qui sont menées sont déconnectées et désordonnées. Je veux redonner à Saint Pierre sa beauté et son dynamisme en vous proposant un programme ayant 3 objectifs principaux : La protection de l’environnement, le développement économique de la ville, et le bien-être des citoyens. Ces trois piliers sont essentiels pour faire de Saint-Pierre la capitale du Sud et une ville durable.



C’est autour de ce programme et de ma candidature que les forces de gauche se sont rassemblées (France insoumise, PCR, Europe Écologie-Les Verts, PLR, GénérationS, PS, Le progrès 974 et beaucoup de femmes et d’hommes sans parti politique). L’union de la gauche c’est un nouvel élan qui permettra enfin de répondre aux problématiques des citoyens et aux enjeux du 21ème siècle.



Je fais confiance aux Saint-Pierroises et aux Saint-Pierrois pour que nous relevions ensemble les défis qui nous attendent.





