Virgin Radio vient prendre le soleil de La Réunion

Le Virgin Tonic vous réveille depuis l’île de La Réunion. A partir de lundi prochain et jusqu’au vendredi 17, la matinale de la célèbre radio Virgin accompagnera le réveil de ses nombreux auditeurs en proposant son émission depuis l’île de La Réunion.



Aux commandes de ce créneau, Manu Payet, qui prévoit de mettre une nouvelle fois son île en valeur en présentant les nombreuses activités de loisirs et de sorties possibles sur notre petit caillou. De quoi inspirer les auditeurs de la radio pour leurs prochaines idées voyages.



L’équipe d’animateurs du Virgin Tonic ouvre ses micros en métropole à partir de 6h et jusqu’à 10h tous les matins.