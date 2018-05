" Virapoullé fait semblant de ne pas encaisser mais en réalité la bataille est déjà perdue"

"L’alinéa 5 Virapoullé doit être supprimé", a martelé Claude Hoarau. Ce jeudi, c’est à la permanence Pattiama, "lieu de lutte où des pages de l’histoire de La Réunion ont été écrites", que l’ex-PCR aujourd’hui président de l’Action Populaire de La Réunion (APR) a souhaité apporter sa contribution au débat sur le projet de loi constitutionnelle "pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace". L’ancien député, qui "manie depuis 50 ans" la question de l’évolution statutaire de notre île, rappelle qu’il existe déjà dans la constitution des possibilités d’habilitations à travers l’alinéa 1 de l’article 72 et 7 de l’article 73 . Des habilitations que le projet de loi viennent renforcer.Cependant concernant la modification de l’alinéa 5 de l’article 73, "cette substitution, apparait plus comme un geste d’estime du gouvernement à l’égard de son auteur, que d’une proposition sérieuse susceptible de figurer dans un texte constitutionnel", a lancé Claude Hoarau." Vira fait semblant de ne pas encaisser mais en réalité la bataille est déjà perdue pour lui".Pour autant, selon le nouveau projet de loi constitutionnelle, permettre à La Réunion de prétendre à des habilitations uniquement dans les matières relevant de leurs compétences, "n’est pas raisonnable" pour l’APR , "c’est une question de dignité". L’alinéa Virapoullé doit être supprimé et Claude Hoarau en veut pour preuve les 15 ans d’expérience des Caraïbes, "aucune dérive, aucun désordre n’a accompagné cette démarche".