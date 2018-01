"Virage de la mort" : La pose d'un ralentisseur "proscrite"

Jeudi s’est produit un dramatique accident mortel sur la route du Théâtre à St-Gilles. Le lieu de l’accident surnommé "le virage de la mort" devrait faire l’objet de mesures selon l'avis des riverains. "La pose d'un ralentisseur sur cette portion de route n'a jamais été envisagée", indique le Département compétent sur ce domaine routier. Pour cause, ce type d'aménagement est réservé aux zones situées en agglomération "ce qui n'est pas le cas sur ce secteur de la RD10", précise la collectivité, sollicitée par notre rédaction. De plus, même si le lieu de l’accident se serait situé en agglomération, "la pose d'un ralentisseur serait proscrite car situé dans un virage sur une route à forte déclivité".Le Département indique donc se conformer "à la règlementation, compte-tenu du trafic des routes départementales, de leur déclivité, de la présence de lignes de transports, seuls les plateaux et coussins peuvent être implantés sur les routes départementales".Une réglementation et une politique de la collectivité qui imposent donc que les dispositifs dits de "ralentisseurs" ne soient ainsi tolérés qu'en agglomération et en raison"du nombre important de demandes, que la priorité soit donnée aux lieux sensibles comme les établissements scolaires, arrêts bus, établissements publics recevant beaucoup de personnes, certains carrefours".