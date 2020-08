Faits-divers Viols, violences et harcèlement : 14 ans de réclusion criminelle pour l'ex-conjoint

Un homme a été condamné à 14 ans de prison après des années de violences sur son ex-conjointe. Par Aurélie Hoarau - Publié le Mercredi 26 Août 2020 à 08:16 | Lu 310 fois

Un homme a été condamné ce mardi à 14 ans de réclusion criminelle pour le viol, les violences et le harcèlement infligés à son ex-compagne, rapporte le Quotidien. Il a également écopé de sept ans de suivi socio-judiciaire, et été déchu de l'autorité parentale de son dernier enfant, encore mineur.



Le calvaire a duré de longues années pour la victime, qui avait quitté son agresseur une première fois après lorsqu'elle était enceinte de leur premier enfant, rapporte le journal. Dix ans plus tard, le couple se reforme, et les violences continuent. Des violences qui se sont encore poursuivies après une nouvelle séparation. L'accusé, qui la forçait à avoir des rapports sexuels, la harcelait et menaçait pour qu'elle le reprenne.



Selon plusieurs experts, la victime était sous l'emprise de son compagnon, ce qui explique, tout comme la peur, le dépôt tardif de la plainte, note le Quotidien. L'individu avait déjà été condamné pour des violences sur ses précédentes compagnes.





Publicité Publicité