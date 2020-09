La grande Une Viols sur ses enfants pendant 13 ans: Le père condamné à 14 ans de réclusion criminelle

Jugé pour viols sur ses filles mineures alors qu'elles avaient entre 6 et 11 ans, le quadragénaire a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle. Par Soe Hitchon - Publié le Mardi 22 Septembre 2020 à 18:02 | Lu 393 fois

Une affaire sordide a été jugée ce lundi et mardi devant la cour d’Assises. P.O, 41 ans, a été condamné à 14 ans de réclusion criminelle pour avoir violé pendant 13 ans ses trois filles. Des actes difficiles à entendre et surtout à imaginer sur des enfants âgées de 6 ans, jusqu’à leur 11 ans.



Pénétrations vaginales, anales et fellations… les victimes, aujourd’hui adolescentes, vivent avec de lourdes séquelles. Deux d’entre elles sont les filles biologiques de P.O et déclarent aimer encore leur père. Un dilemme qui serait habituel chez les victimes d’inceste. Lui avoue les faits et assure les regretter.



Mais sa position n’a pas toujours été celle-ci. Les faits se sont déroulés en partie en métropole, puis à La Réunion. C’est en 2017 que la mère le surprend en pleine action. Elle alerte alors les secours, les gendarmes et porte plainte. Devant le juge d’instruction, ce père de famille sans histoires affirme que ses filles sont provocatrices. L’une le surveillait sous la douche, l’autre "avait commencé, un soir, à (le) tripoter". Peu crédible comme version. Ce mardi, deuxième et dernier jour de procès, l’accusé affirme enfin que "c’est faux, parce que c’était une enfant".



L’avocat de la défense, Me Jean-Christophe Molière, rappelle donc l’évolution de son client. "Ce sont des choses difficiles à reconnaître au début, poursuit-il, la honte empêche de dire certaines choses". Une façon de tenter "d’emmener (le jury) vers un point d’équilibre" après les réquisitions de l’avocat général.



En effet, ce dernier a requis 18 ans de réclusion criminelle. Il lui reproche d’abord d’avoir eu conscience de ses actes. En effet, il répétait à ses victimes : "il faut qu’on s’arrête" ou encore "ne dites rien sinon papa ira en prison". Et les tentatives de pénétration étaient multiples, jusqu’au moment où enfin, il y parvenait. Puis ces actes qui étaient devenus "une routine". Enfin, si P.O n’a jamais nié, il a longtemps évoqué des actes partagés et consentis. Et si ses aveux paraissent plus clairs devant la cour d’Assises, "il se contredit sans arrêt et bon nombre de questions restent sans réponse".



