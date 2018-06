Viols et violences pendant des années: Le "gourou" de l'Etang-Salé jugé

Le "gourou" de l’Étang-Salé, Philippe Bernard Beldan est jugé devant la cour d’Assises ce lundi et mardi pour viol et violences habituelles sur des personnes "vulnérables". Sa femme est également accusée de violences.



Philippe Bernard Beldan, 46 ans, abusait d’hommes, de femmes et d’enfants ; ses adeptes croyant qu’il était un sorcier malgache. Leur extorquer des dizaines de milliers d’euros et les agresser sexuellement, voilà ce qui a perduré pendant plusieurs années, entre 2008 et 2015.



Condamné pour ces faits à 5 ans de prison dont 4 ferme par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre en décembre dernier, le voilà ce lundi devant la cour d’Assises pour viol et violences "suivis de mutilation ou infirmité permanente". Les victimes sont au nombre de 10.



Le "gourou" aurait en effet forcé des relations sexuelles sur des femmes - menaçant de s’en prendre à leurs enfants si elles n’acceptaient pas - et sur des mineures qu’il tenait sous son emprise. D’autres étaient battus, privés de nourriture et forcés à dormir dehors. Des garçons subissaient notamment des étranglements et des coups de poing au ventre. Tous reversaient la totalité de leur salaire à Philippe Beldan et sa concubine.



Celle-ci, Claudie Domitin, semblait "profiter de la situation", selon les victimes, témoignant de ces crimes mais restant passive. Elle avoue avoir participé à certaines violences mais de n’avoir fait qu’obéir à son concubin. La cour devra donc décider si Claudie Domitin est complice, ou, vivant dans la peur et sous l’emprise de Philippe Beldan, la première victime du "gourou".