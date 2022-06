A la Une . Viols d'enfants et décapitations : Des modérateurs de TikTok sont traumatisés et portent plainte

D'anciens employés du réseau social TikTok accusent l'entreprise de ne pas les avoir protégés. Ils ont été confrontés à des contenus choquants pendant de nombreuses années. Par NP - Publié le Mardi 7 Juin 2022 à 10:17

Un groupe d'anciens modérateurs du réseau social TikTok porte plainte contre la société aux Etats-Unis. Ils accusent l'entreprise de négligence. Ils n'auraient pas été assez protégés face aux contenus choquants qu'ils devaient visionner.



Ces anciens prestataires de TikTok étaient chargés d'examiner les vidéos mises en ligne afin de retirer les contenus violents ou choquants.

Visionner des abus sexuels sur des enfants et des décapitations



Les modérateurs ont dû visionner des heures et des heures de contenus "non filtrés, dégoûtants et offensants". Il y avait des abus sexuels d'enfants, des tortures, des décapitations, des suicides et des meurtres.



Les anciens prestataires déplorent l'absence de pratiques qui atténuent les risques d'affichage de ce type de contenus et ainsi rendent moins difficile le travail des modérateurs.



Une plainte a déjà été déposée en fin 2021 par une modératrice qui explique avoir développé un syndrome de stress post-traumatique.