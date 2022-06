Viols : Un ancien gourou à nouveau condamné à quinze ans de prison

L’ancien gourou Gabriel Loison avait créé "l’Université de la nature et de l’écologie de la relation" après le classement de son mouvement les "Jardins de la vie" comme secte en 1995. L’homme proposait des stages onéreux dans différents pays. Durant un de ces stages, des plaignants ont indiqué avoir subi une "sodomie punitive" par des adeptes ordonnée par Gabriel Loison avec des jouets sexuels. Pour ces faits, il a été condamné pour complicité de viol en réunion.



En 2017, il a écopé de 15 ans de réclusion criminelle pour viols et agressions sexuelles sur mineur notamment.



Ce jeudi, l’homme âgé de 82 ans a à nouveau été condamné à 15 ans de prison par la cour criminelle de Loire-Atlantique pour viols et abus de faiblesse. Une peine qui se confondra avec la précédente condamnation, indique la presse nationale. En détention depuis 2011, il devrait sortir au plus tard fin 2023.



Trois femmes et un homme ont porté plainte et également évoqué des coups et humiliations. Des faits que l’ancien gourou a nié durant son procès assurant que les relations sexuelles étaient consenties alors que l’avocat général a souligné une obsession pour le sexe "derrière laquelle tout son système se cache".