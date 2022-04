Violente collision voiture contre autocar la nuit dernière à Sainte-Marie

De l’aveu de certains habitués de ce tracé routier menant vers la Ressource, la cohabitation entre véhicules légers et autocars est des plus périlleuse.



L’état du véhicule léger accidenté la nuit dernière à Sainte-Marie donne une idée de la violence du choc subi avec un autocar.



La collision s’est produite après le Village Bienvenu, dans un des virages en montant vers le quartier de la Ressource.



Âgé d’une trentaine d’années, le conducteur du véhicule léger a été pris en charge inconscient par les secouristes et acheminé dans un état préoccupant à l’hôpital.