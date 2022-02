A la Une . Violente agression d’un couple à Saint-Pierre : Les deux frères maintenus en prison

Alexandre et Farid resteront derrière les barreaux en attendant leur procès prévu pour avril prochain. Les deux frères ont violemment agressé un couple dans la nuit du 7 août 2020 à Saint-Pierre. Par PB - Publié le Vendredi 11 Février 2022 à 11:34





Les deux agresseurs ont finalement été interpellés après une fuite qui a duré plusieurs jours. Alexandre et Farid ont en effet été hébergés et ont passé quelques nuits à l’hôtel avant d’être écroués. L’arme de poing utilisée pour menacer et violenter les victimes n’a pas été retrouvée.



Pour ces faits d’extorsion avec violences, ils seront jugés en avril prochain par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Marie, la compagne d’Alexandre, devra elle répondre de recel de bien provenant du délit.



Ce jeudi, tous les trois étaient à la barre de la juridiction pour une audience relais. La détention provisoire des deux frères donne du fil à retordre à l’administration pénitentiaire. Marie, lors d’une visite, a fourni des produits stupéfiants à son conjoint Alexandre. Quant à Farid, pour sa première détention, il enchaine les conseils disciplinaires pour des faits de violence et pour avoir ramassé des colis. "Même en détention, ils ne respectent pas les règles", gronde le parquet.



Sans garantie de représentation et afin d’éviter toute pression sur les victimes, les deux frères ont été maintenus derrière les barreaux jusqu’à leur procès.

Sous l’emprise de Rivotril et de l’alcool, deux frères ont pénétré dans une maison et ont agressé le couple qui y vivait. Pour de l’argent, des bijoux et le contenu d'un sac à main, le couple a vécu une nuit cauchemardesque. 4 jours d’ITT ont été délivrés aux deux victimes.Les deux agresseurs ont finalement été interpellés après une fuite qui a duré plusieurs jours. Alexandre et Farid ont en effet été hébergés et ont passé quelques nuits à l’hôtel avant d’être écroués. L’arme de poing utilisée pour menacer et violenter les victimes n’a pas été retrouvée.Pour ces faits d’extorsion avec violences, ils seront jugés en avril prochain par le tribunal correctionnel de Saint-Pierre. Marie, la compagne d’Alexandre, devra elle répondre de recel de bien provenant du délit.Ce jeudi, tous les trois étaient à la barre de la juridiction pour une audience relais. La détention provisoire des deux frères donne du fil à retordre à l’administration pénitentiaire. Marie, lors d’une visite, a fourni des produits stupéfiants à son conjoint Alexandre. Quant à Farid, pour sa première détention, il enchaine les conseils disciplinaires pour des faits de violence et pour avoir ramassé des colis. "Même en détention, ils ne respectent pas les règles", gronde le parquet.Sans garantie de représentation et afin d’éviter toute pression sur les victimes, les deux frères ont été maintenus derrière les barreaux jusqu’à leur procès.





Publicité Publicité