A la Une .. Violent, il tente d'en finir mais est stoppé in extremis par les gendarmes

Un homme a été interpellé par la brigade de gendarmerie de Saint-Benoit pour des faits de violences intra-familiales. La victime, qui est sa compagne, s'est vue prescrire une ITT de 10 jours. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 8 Mars 2022 à 18:51

Les gendarmes de Saint-Benoit sont intervenus le 5 mars pour des faits de violences. Une femme a été violemment frappée par son conjoint qui s'est ensuite enfuit. Des blessures qui lui ont valu 10 jours d'ITT. Partis à la recherche du conjoint violent, les militaires apprennent qu'il est passé à Sainte-Rose puis qu'il a décidé de se rendre en scooter avec son fils au pont de la Rivière de l'Est.



Les gendarmes décident alors d'envoyer deux patrouilles, une de Sainte-Rose et l'autre de Saint-Benoit afin d'arriver rapidement sur les lieux pour le stopper le plus rapidement possible avant son passage à l'acte. Lorsqu'ils arrivent au pont de la Rivière de l'Est, il est déjà en train d'enjamber le garde-corps. Avant de s'avancer seul près de la rambarde, il venait de confier le scooter à son fils.



Les militaires parviennent à l'attraper et à le sécuriser in extremis. Il est ensuite placé en garde à vue pour des violences sur conjoint.



En attendant qu'il soit jugé en audience correctionnelle au mois d'avril, il a été ordonné une expertise psychiatrique et un maintien en détention.



