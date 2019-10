Violent accident sur la quatre-voies de Saint-André

Un violent accident s'est produit sur la quatre-voies de Saint André dans le sens Nord-Est ce jeudi matin.



Un tracteur de cannes et un véhicule léger sont entrés en collision au niveau de la station Paniandy. Le choc a été violent, en témoigne l'état du véhicule léger.



Des embouteillages ont commencé à se former sur le secteur. Les secours sont sur place et prennent en charge un conducteur. Il ne serait que blessé selon des témoins. Un miracle au vu de l'état de son véhicule.