A la Une . Violent accident de Meddy Gerville : Le pilote souffre de deux vertèbres cassées

Selon les informations recueillies sur place suite à l'accident violent de Meddy Gerville, le pilote et chanteur a été évacué et transporté à l'hôpital. Il souffre de deux vertèbres cassées. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 3 Avril 2022 à 09:38





Tout savoir sur l'accident de Meddy Gerville



