A la Une . Violent accident de Meddy Gerville : "L'auto l'a vole a 2 mètres de hauteur"

Meddy Gerville et son copilote Souka Zaneguy ont été impliqués dans une sortie de route impressionnante sur la 4e spéciale du Rallye de la Plaine des Palmistes. Le pilote et chanteur souffre de deux côtes cassées et a été hospitalisé. Un spectateur a aidé à sortir les compétiteurs de la voiture détruite, il raconte ce qu'il s'est passé. Par Baradi Siva - Publié le Dimanche 3 Avril 2022 à 07:05





